L'allenatore del Lecce Marco Baroni, intervistato alla vigilia del big match dei salentini contro il Pisa si è soffermato sul mercato in entrata: "Mercato? Sapevamo di non avere un vice Coda in senso stretto, ma anche di avere giovani interessanti da far crescere e non volevamo togliergli spazio. Ora si apriranno nuove valutazioni, non prenderemo tanto per prendere, ma solo per migliorarci".