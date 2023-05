ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Pantaleocome mi ha scelto? Penso sia rimasto colpito dalla gara che facemmo con la Reggina contro il Lecce in Serie B, una gran partita che finì 2-2. In passato ebbi un altro contatto per guidare la Primavera della Fiorentina, ma poi andai in quella della Juventus. Quando l'ho incontrato per il Lecce eravamo da lui a Vernole, ci siamo piaciuti subito. La sua fame era la mia, avevo quel sogno di fare bene come feci da calciatore del Lecce. In lui ho visto la voglia di realizzare qualcosa per il territorio, un richiamo forte. Nella quotidianità è molto attento, presente agli allenamenti, con una capacità di analisi importante. Dice sempre che sono i particolari che fanno la differenza: vero. Insomma la garanzia era lui, ci siamo lanciati insieme in questa sfida e l'abbiamo vinta. Anche nei momenti difficili gli dicevo di star tranquillo: 'Ti ho promesso che ci salviamo e lo faremo'"."Siamo l'unica squadra nei top 5 campionati europei che non ha mai subito più di due gol. Aggiungo: siamo la squadra che in base al possesso concesso subisce meno tiri nello specchio della porta. Teniamo una difesa alta, aggressiva che con concede mai giocate facili e fa entrare poco gli avversari in area. Il recupero è sempre alto, proprio da un recupero alto abbiamo portatoal calcio d'angolo che a Monza ci ha dato la salvezza. Sono contento della nostra difesa".in Nazionale? Non posso aggiungere altro, se non che sono molto felice. Con lo staff lo abbiamo fatto giocare da centrale in emergenza con l'Inter, è esploso. Lo merita. aabbiamo dato la possibilità di tornare a vivere e a giocare e lui ci ha dato, prima di tutto umiltà, poi una gran mano. Ho creato un buon dialogo con lui"."Forse l'anno prossimo sarà un pochino più facile, ma non è scontato. E' difficile ridurre il gap. Il fatturato crea già una classifica e noi abbiamo idee, ma non tante risorse economiche. Col Lecce ho fatto finora contratti di un anno. Ora penso al Bologna, ma col rapporto che abbiamo col presidentee con Corvino non la devo considerare una priorità. Parleremo dopo l'ultima giornata di campionato".