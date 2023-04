Un gol di Strefezza ha regalato una vittoria importante al Lecce nell’anticipo della 32ª giornata di campionato contro l’Udinese. Nel post partita l’allenatore giallorosso Marco Baroni commenta soddisfatto la gara: “Nelle ultime partite eravamo migliorati ma i risultati non arrivavano - ha detto a Dazn - oggi siamo rimasti compatti, non ci siamo mai abbassati”.



CON LA JUVE - “Crediamo in questa squadra, nei valori e nei sacrifici dei ragazzi. Sarà una partita proibitiva, ma può diventare un’opportunità”.



COLOMBO - “È un ragazzo che ha qualità, oggi è entrato acceso dando un contributo importante alla vittoria. Abbiamo bisogno di lui. L'abbraccio con Sottil? Stanno facendo un campionato importante, gli ho fatto i complimenti".