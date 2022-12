Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha parlato delle strategie di mercato del club.



GIOVANI - "La strategia del club è questa. I soldi non sono tanti e si sa. Si punta sui giovani, ma soprattutto alla base ci sono coraggio e idee. Abbiamo cercato di creare un gruppo che mettesse tanta partecipazione. Abbiamo bruciato i tempi".



GONZALEZ - "Sono convinto che Juan abbia le potenzialità per diventare un giocatore di alto livello, da big. Ha grande coraggio e col tempo può migliorare la sua fisicità indispensabile per completarsi. Ma ha tutti i numeri per riuscire".



DOBBIAMO MIGLIORARE QUALCOSA - "Mi ripeto: con Corvino sono in buone mani. Il ruolo dell’allenatore è quello di allenare. Io non spreco energie. Non abbiamo tempo e lo sappiamo. Si deve lavorare, per poi accelerare. Pazzie non dobbiamo farne, semmai migliorare in qualcosa, qualche accorgimento".