Marco Baroni, tecnico del Lecce, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-0 contro l'Inter: "“Sono gare che ci aiutano a crescere, l’Inter ha fatto una partita di alto livello. Siamo stati bravi a portare pressione ma nella gestione della palla abbiamo fatto molti errori tecnici che hanno fatto la differenza, Peccato perché la squadra mi è piaciuta, è una sconfitta che ci serve. Sono convinto che questa esperienza ci servirà per il nostro percorso di crescita, oggi sono sicuro che ci portiamo via qualcosa".



Rammarico per i gol presi?

"Peccato perché i due gol potevano essere evitabili, siamo riusciti a tenere l'Inter lontana dalla nostra area. Da questo punto di vista la squadra non delude, quello che oggi cercavamo in parte lo abbiamo trovato".



Cosa è mancato davanti?

"In tante situazioni potevamo gestire meglio l'ultimo passaggio, ci stiamo lavorando. Sono molto fiducioso



Quanto manca alla salvezza?

"Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo prepararci gara dopo gara cercando di affrontarle al meglio".