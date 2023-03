, allenatore del Lecce, dopo la sconfitta interna contro il Torino è intervenuto al microfono di DAZN: "Secondo me la squadra ha fatto una buona prestazione. E' la partita in cui il Torino ha tirato meno verso la porta.. Siamo entrati 49 volte in area di rigore. La nostra prova è stata molto buona e l'ho detto anche ai ragazzi, aggiungendo che non possiamo permetterci di subire questi gol. Ci lavoreremo.. L'aspetto prestativo è stato molto convincente, anche per com'è ripartita la squadra dopo essere andata sotto di due reti. La squadra è rimasta in partita, ha sviluppato azioni, là davanti però ci manca un po' di concretezza ed è strutturale, lo sapevamo"."A noi dispiace perdere nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Come ci piace andare a prendere gli applausi dopo un risultato importante, nella stessa misura bisogna ringraziare il pubblico dopo un risultato negativo. E' qui, in questo stadio, che costruiamo il nostro percorso, per cui era importante salutare"."Ultimamente prendiamo gol senza subire molto, non deve accadere. Anche se non abbiamo una grandissima struttura sapevamo dove potevano attaccarci, sapevamo che potevano muoverla.ha ribadito: "; questo è stato il nostro problema perché poi la squadra ha fatto un calcio aggressivo, alto e tenendo il Torino nella propria metà campo. Noi dobbiamo sicuramente migliorare negli ultimi 20 metri, ma non posso rimproverare nulla dal punto di vista della prestazione.. Il primo gol subito non dobbiamo concederlo ma in questo momento gli episodi ci penalizzano. Ci servirà sicuramente, ma l'avversario per segnarci deve fare qualcosa di importante,"."Ci manca nella rifinitura e nel tiro, ma dal punto di vista della prestazione non ha sbagliato. Nel calcio conta fare gol, loro hanno fatto due reti, noi siamo stati nella loro metà campo ma senza metterla dentro"."Ho cambiato all'intervallo perché il Torino stava molto basso e quindi, per giocatori come Di Francesco, c'erano pochi spazi. Ho fatto una scelta, i ragazzi devono stare sereni e andare in campo ma serviva una modalità di gestione diversa. Lavoriamo per cercare di segnare di più, la troveremo anche cercando di non far sentire la pressione ai nostri giovani. Dobbiamo continuare così, attaccando l'area con più cattiveria"