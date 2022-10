L'allenatore delha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilSono tutte partite importanti, sempre tre punti in palio. È una gara che andremo a giocare contro una squadra che ha voglia di rivalsa e noi dovremo fare altrettanto. Ho fiducia nei giocatori e sarà una partita complicata per tutti”.SU GONZALEZ - "Sarebbe stato comunque protagonista, ha qualità indipendentemente da chi sarebbero stati i concorrenti. Deve stare tranquillo, io sono sereno quando leggo le sue parole, è centrato solo sulla sua crescita ed è quello che mi interessa.. Bisogna essere attenti e lui lo è. Andremo a giocarci la partita con grande vigore fisico e mentale cercando una prestazione tecnica importante”."Sono sulla linea delle riconferme. Con la Fiorentina abbiamo fatto bene, dare continuità è importante. Sono giocatori che stanno facendo bene, ma a parte Cetin che sta recuperando. Ora hanno avuto più visibilità gli altri ma ci sarà spazio anche per loro. Farò una scelta su quei tre in linea con le caratteristiche dell’avversario”."Mi sembra chiaro. Rientra Hjulmand e andrò verso una riconferma di Askildsen e Gonzalez. Mi aspetto una crescita di Bistrovic. Blin è sempre stato presente quando è chiamato ed è un valore aggiunto”."Oudin è stato penalizzato, è arrivato sovrappeso e non nelle migliori condizioni. Presto giocherà dal primo minuto. SLì c’è valore tecnico mentre a sinistra c’è velocità. Rodriguez sta lavorando con noi e non lo dimentico. L’attenzione è rivolta sempre verso chi non gioca. Non possiamo permetterci di perdere le loro motivazioni, devo tenere tutti in fiducia”."Lameck ha energie e forza per giocare ogni giorno.. Lavoriamo con analisi video e in campo.. Di Francesco ha tutto, è più completo. L’importante è dare continuità. Federico è un ragazzo bravissimo, deve stare sereno, deve giocare con gioia, si sovraccarica di un peso eccessivo. Il suo calcio deve essere di scatti, il giocatore non deve dimenticarsi l’essenza del gioco, in certi ruoli serve quello. Serve il divertimento senza caricarsi di responsabilità. Ha trovato continuità di lavoro e minutaggio”.