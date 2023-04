, allenatore del Lecce, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: ", sia dal punto di vista della pressione che della compattezza di squadra. Abbiamo avuto occasioni, tirando in porta più di loro. In questo momento siamo arrabbiati, ma la squadra non deve perdere di convinzione. E non lo faremo. Di nuovo complimenti ai ragazzi, anche se è duro, guardiamo le prossime gare a testa alta"."Ora siamo in difficoltà nel risultato, ma le prestazioni sono confortanti. Il percorso è chiaro, non va persa fiducia. La squadra sta bene fisicamente. L'unico errore che possiamo fare è crearci noi delle preoccupazioni. I risultati sono importanti, ma dobbiamo essere equilibrati nel dare il giusto valore alla prestazione. Riusciamo sempre a tenere gli avversari lontani dall'area. E' un momento in cui paghiamo tutto a caro prezzo, ma la squadra ha forza mentale e non molla. Ai ragazzi ho detto che domani ci vediamo, facciamo allenamento e stacchiamo un paio di giorni per la prossima settimana, che non è più importante delle altre, ma dovrà tornare il risultato e sono convinto che tornerà continuando con queste prestazioni"."Il Napoli sta facendo da anni oramai bene e quest'anno sta facendo un campionato stratosferico. Non posso dire niente, ma se lo stanno conquistando sul campo. Cosa è meglio non dirlo".