Di seguito i principali episodi da moviola di Lecce-Napoli, match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A 2022-23, in programma oggi alle 19 allo stadio Via del Mare di Lecce.



Venerdì 07/04 h. 19.00

LECCE – NAPOLI



Arbitro: MANGANIELLO di Pinerolo

Assistenti: TEGONI – VECCHI

IV: CAMPLONE

VAR: MARINI

AVAR: CHIFFI



18' - Var check in occasione del gol di Di Lorenzo, per una posizione dubbia di Kim in partenza dell'azione. Kim però non è in fuorigioco, gol buono.