L'allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio del via del Mare contro la Fiorentina: "La squadra ha fatto bene, tenendo il campo anche nei momenti difficili. A un certo punto sono finite le energie e ci siamo abbassati".



PUNTI UTILI - "Volevamo la vittoria e nel primo tempo le condizioni per riuscirci c'erano. Al primo errore poi la Fiorentina ha pareggiato. Un punto, quello di oggi, che muove la classifica. Ci portiamo a casa la prestazione e la crescita dei ragazzi. Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 situazioni che con maggior determinazione avrebbero portato al gol. Ci è mancato quel guizzo per mettere dentro la palla. La prestazione, però, è e rimane convincente da parte di una squadra giovane".



SPIRITO - "Mi è piaciuto lo spirito della squadra oggi e durante la settimana. Cosa vi siete detti con Italiano a fine partita? Ci siamo fatti i complimenti a vicenda. Vincenzo sta facendo un percorso straordinario e merita tutto ciò che sta raccogliendo. La Fiorentina ha un'identità forte grazie a lui. C'è stima reciproca".