Assan Ceesay, attaccante del Lecce, ha commentato in conferenza stampa il pareggio del Via del Mare contro la Fiorentina: "Dobbiamo migliorare sull'ultimo passaggio, un punto è comunque buono ma volevamo vincere. Non è un brutto risultato, dobbiamo fare meglio".



MANCANZE- "Serve migliorare nell'ultimo passaggio per essere completi. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, ma non siamo riusciti a vincere".



BOLOGNA - "Testa ai rossoblù? Assolutamente sì. Dispiace non aver vinto, ma ora pensiamo già alla partita del Dall'Ara".