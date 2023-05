Marco Baroni, allenatore del Lecce, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro la Juventus, nella 33esima giornata di Serie A: "Tutto aiuta, noi siamo partiti con la squadra più giovane del campionato la quinta in Europa - si legge su TuttoJuve.com -. Aver giocato senza timore è qualcosa di importante. Io cerco di trasferire alla squadra di non aver mai timore ed aver fatto un bel secondo tempo è già importante. Noi abbiamo un po' il problemino del gol, però siamo stati pericolosi, ma la squadra mi è piaciuta".