Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Bologna: "Umtiti? Sta bene. Ha fatto due partite una dietro l'altra, magari sovraccaricato. È in panchina con i suoi compagni".



SODDISFAZIONE - "Nel nostro lavoro dire che siamo soddisfatti è una parola grossa. Stiamo facendo un percorso, la squadra sta crescendo e deve affrontare questa partita sotto questo punto di vista. Oggi sarà una gara complicata ma faremo di tutto per farci trovare pronti nella compattezza. Abbiamo bisogno di una partita di spessore mentale importante".



TIFO - "Io guardo in casa mia e i nostri tifosi sono meravigliosi. In casa e fuori ci danno un supporto fantastico. Per noi rappresentano uno spirito in più ma noi stiamo cercando di dare questo senso di appartenenza importante per una squadra come il Lecce che deve fare del proprio pubblico un qualcosa di positivo per avere ulteriore slancio se mai ce ne fosse bisogno".