Marco Baroni ha analizzato così il pareggio del Lecce contro il Milan: “Non ci definirei cattiva, abbiamo giocato bene. Certo, bisogna fare i compimenti al Milan per la rimonta: se non la aggredisci, si va in difficoltà. Abbiamo sofferto sulle palle alte nel finale ma tutti i ragazzi sono stati bravi. Poi, complimenti al pubblico straordinario per averci sostenuto.



Sul campionato: “Siamo una squadra giovane ma vogliamo costruirci un nostro spazio, con una nostra identità, sia in casa che fuori. La squadra ha convinzione, è un campionato difficile ma con queste prestazioni si arriva ai risultati.



Sulla partita: “Non sono deluso dopo il 2-0, certo il 3-0 avrebbe chiuso la partita però teniamoci la prestazione. Dobbiamo giocare con questa intensità e ritmo. Ai miei ragazzi dico sempre di aggredire alti ma nel secondo tempo abbiamo sofferto la qualità e le giocate del Milan. Potevamo gestire meglio ma sono contento così della squadra. Persson? È un ragazzo interessante. Nello staff siamo attenti a tutto, vogliamo far crescere questi ragazzi. Ci sono giocatori che stanno facendo bene, come Colombo, ho cercato di non fargli pesare la partita. Non mi piace parlare dei singoli ma Persson ha avuto un impatto importante. Avrà un bel futuro ma non deve mollare”