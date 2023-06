Nonostante una salvezza raggiunta a 90 minuti dalla conclusione del campionato e non aver mai portato la propria squadra nelle ultime tre posizioni della classifica - quelle che valgono la retrocessione in Serie B - si avvia ai titoli di coda l'esperienza di Marco Baroni alla guida del Lecce. Sia il tecnico fiorentino che il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino sono attesi da un confronto nei prossimi col presidente Sticchi Damiani per fare un bilancio sulla stagione appena andata in archivio e ipotizzare la programmazione futura, ma per Baroni le sensazioni vanno tutte in direzione di una separazione.



TUTTI I NOMI - Il contratto di Baroni col club salentino scade il prossimo 30 giugno e nella chiacchierata prevista coi vertici dirigenziali si discuterà inevitabilmente del mercato in entrata ed in uscita e della necessità, ribadita recentemente dal presidente del Lecce, di preservare e mettere al primo posto gli equilibri finanziari di una società che un'estate fa è stata quella che ha investito meno di tutte. Nel caso in cui fosse confermata la separazione dall'attuale allenatore, tra i profili che vengono seguiti ci sono quelli di Roberto D'Aversa, di Daniele De Rossi e pure quello del ct della Nazionale Under 20 Carmine Nunziata.