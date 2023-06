Paolo Maldini e Gerry Cardinale si sono detti addio. Unione non c’era mai stata, convergenza di vedute nemmeno. Un anno fa, con una clamorosa intervista alla Gazzetta dello Sport, Maldini aveva forzato la mano alla nuova proprietà ottenendo quel che voleva, ovvero un budget decente (50 milioni) e carta bianca sul mercato.. Prima, determinando incomprensioni tra Maldini e Pioli. Poi, esclusioni perfino immotivate, di Pioli verso i nuovi.Così il Milan è rimasto vecchio e prevedibile, come il finale di questa breve storia tra un dirigente-bandiera, che ha portato comunque uno scudetto, e una proprietà esigente e scontenta dell’ultima stagione.. Se a questo aggiungiamo che Maldini voleva più autonomia rispetto all’anno scorso, non giovani ma calciatori già pronti, un budget superiore a quello del passato, allora si spiega bene perché sia saltato il banco. Cardinale non ne ha potuto più e ha deciso di fare con qualcun altro.Fossi in lui, punterei diritto Igli Tare, appena congedato dalla Lazio dopo diciotto anni di grande lavoro.. Decisivo, secondo me, sarà Giorgio Furlani, amministratore delegato e tifoso autentico del Milan. Se Cardinale ascolterà lui, di sicuro non sbaglierà.