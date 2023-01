Baroni, allenatore del Lecce, si è presentato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Salernitana: "Maleh è un giocatore preso per darci una mano a centrocampo, ha lavorato bene e ci permette di far tirare il fiato a qualche ragazzo più giovane. Di Francesco questa settimana è stato un po' così, mi sembrava giusto dare una chance a Oudin e quindi oggi lo mettiamo in campo con grande fiducia. Con la Lazio abbiamo fatto una ripresa straordinaria. Veniamo da una partita molto buona, in cui abbiamo commesso un paio di ingenuità che non possiamo permetterci, ma nel primo tempo abbiamo fatto bene a Verona. Dobbiamo confermarci".