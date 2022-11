Il difensore del Lecce, Baschirotto, autore del gol del vantaggio contro l'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Emozione indescrivibile, non mi sembra vero segnare in A. Ho dimostrato di poterci stare, spero di continuare a vivere questo sogno".



SULLA PARTITA -"Sapevamo che subiscono pochi gol fuori casa, siamo andati in campo con la giusta cattiveria prendendoci i tre punti".





SUL GOL - "Ho pensato che dovevo buttarla dentro e poi sono andato a esultare con i tifosi. Lo dedico alla mia famiglia, al mio procuratore e tutti coloro che hanno sempre creduto in me".