Il centrocampista del Lecce, Alexis Blin, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con il Sassuolo:



"All'inizio del campionato avevamo fatto bene, ma non preso i punti che meritavamo. Abbiamo lavorato forte per arrivare a questo punto. Campionato ancora lungo, se molliamo... Non siamo salvi, c'è una sfida importante da giocare, il Sassuolo è forte ma noi siamo pronti".