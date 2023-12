Lecce-Bologna (domenica 3 dicembre con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 14esima giornata di campionato in Serie A. Gli ospiti si presentano a questa sfida al quinto posto in classifica con 21 punti come la Roma, sei in più del Lecce, a quota 15.



LE ULTIME - Thiago Motta deve fare a meno degli infortunati Bonifazi, Soumaoro, Karlsson e Orsolini.

Dall'altra parte D'Aversa non può contare su Almqvist e Kaba.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D'Aversa.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.