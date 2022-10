Così Assan Ceesay, attaccante del Lecce, prima della gara contro la Roma a Dazn:



"Ho giocato in stadi pieni, ma non con 70.000 persone come qui. E' bellissimo giocare in questo ambiente e voglio sfruttare l'occasione. La Roma ha tanta qualità, ma c'è un giocatore che può cambiare la partita in ogni momento e cioè Dybala. Non gli va lasciato spazio".