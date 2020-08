Sollevato dall’incarico il tecnico della Prima Squadra Fabio Liverani https://t.co/k61Cqfg8BC — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 19, 2020

resta o meno adopo la retrocessione? A risolvere il dubbio ci ha pensato la stessa società giallorossa con una mossa a sorpresa:, per Corvino parte la ricerca del successore.Il comunicato:L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità.- ​Un rinnovo che sembrava ormai fatto, poi l'inversione di rotta: come riferisce Sky Sport, questa mattina Liverani ha palesato i suoi dubbi alla dirigenza del Lecce e manifestato l'intenzione di non legarsi a lungo al nuovo progetto. Spiazzata dalla decisione, la società ha reagito con l'esonero.