Il Lecce, viste le difficoltà ad arrivare a Burak Yilmaz, che il Besiktas non libera, cambia obiettivo nel reparto offensivo: come scrive A Bola, il club salentino ha messo nel mirino Kostas Mitroglou, attaccante di proprietà del Marsiglia. Contatti tra i club già avviati, per l'ex Olympiacos che piace anche a Leganes e Nantes.