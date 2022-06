Tra i protagonisti della promozione del Lecce c’è anche Pantaleo Corvino, che con il suo lavoro dietro alla scrivania ha contribuito a riportare i giallorossi in Serie A: “È difficile essere profeti in patria. Per fortuna io ci sono riuscito, sia nel primo che nel secondo ciclo - ha detto a Sky - Ceesay è profilo importante, scoperto tardi. Speriamo che questa previsione non si riveli sbagliata, perchè si può sbagliare la moglie, ma non l'attaccante!".



Lui ha portato in A il Lecce, Braida la Cremonese e Sabatini ha salvato la Salernitana: “L'esperienza che avanza. Noi conosciamo il nostro percorso e la nostra strada. E col futuro l’abbiamo anche modificata. Quest’anno il Lecce ha fatto un bel percorso".