Lecce, Corvino: 'Esonero D'Aversa? Prese decisioni inaspettate dopo i fatti di domenica'

Il Lecce riparte da Luca Gotti, nuovo allenatore dopo l'esonero di Roberto D'Aversa, e il club salentino fa chiarezza sul cambio in panchina. Nel giorno della presentazione del nuovo tecnico, il direttore generale dell'area tecnica dei giallorossi Pantaleo Corvino è tornato sull'esonero di D'Aversa, arrivato dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, confermando che la testata del tecnico a Thomas Henry a fine partita ha inciso sulla scelta.



'DECISIONI INASPETTATE' - Corvino ha spiegato: "Ci siamo trovati nelle ultime ore a dover affrontare due situazioni improvvise. I fatti accaduti domenica hanno portato la società a dover prendere delle decisioni inaspettate e trovarsi davanti ad un altro problema da risolvere, ovvero il sostituto di D'Aversa. Per noi sono state due situazioni molto difficili da affrontare, non è facile fare il meglio davanti a situazioni così complicate. Oggi il presidente non è presente in conferenza per questioni di lavoro a Roma".



'GRAZIE MISTER D'AVERSA' - "A nome mio, suo, così come di tutta la società, ringrazio mister D'Aversa. Si è dimostrato all'altezza di quello che chiedevamo. Siamo orgogliosi di poter dire che le ultime scelte di allenatori sono state all'altezza. Baroni ha vinto la B e ha salvato il Lecce in A. D'Aversa lascia il Lecce in zona salvezza. Nonostante le critiche ricevute con Baroni, i risultati sono arrivati".



'LAVORARE CON QUESTE CAMPAGNE ACQUISTI' - "Oggi Baroni è apprezzato da tutti. Anche con D'Aversa, il Lecce non è mai stato nelle ultime 3. I nostri allenatori devono allenare giocatori con un monte ingaggi totale di 8.5 milioni netti in Serie A. Non abbiamo mai fatto le campagne acquisti in passivo: è questo il massimo per la nostra società. Se sono 7 punti di vantaggio sono buoni. Se sono 3 punti, iniziano le lamentale. Se è 1, si alzano ancora i toni. Ho chiesto a Gotti di accettare la sfida e lo ha fatto".