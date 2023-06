Il direttore dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato dal Gran Galà di apertura del calciomercato a Rimini:



Umtiti è l'ennesima scommessa vinta da Corvino?

"Era una scommessa o almeno poteva esserlo per tanti pensando che fosse un ragazzo con problematiche fisiche, ma avendo avuto riscontri che non avrebbe avuto guai in questo senso e avendo trovato la disponibilità straordinaria del Barça che ha aderito a tutte le competenze economiche non ho avuto dubbi, sapendo che ci avrebbe gratificato dal punto di vista tecnico ma pure mediatico".



Il suo futuro può essere ancora in Italia?

"Non so gli interessi che può avere in Italia, io sono sicuro che avendo dimostrato di aver superato le problematiche fisiche nessuno può avere dubbi sulla parte tecnica. Può essere appetito da molti club".



Intanto avete trattenuto Pongracic...

"Era stato purtroppo sottoposto ad intervento chirurgico a gennaio dopo un infortunio nella gara con l'Udinese. Aveva dimostrato di essere affidabile e di avere valori importanti. Per via del suo ingaggio non avremmo potuto esercitare il diritto d'opzione, ma lui è stato disponibile e si è abbassato di molto l'ingaggio, agevolandoci. Lo abbiamo preso a titolo definitivo dal Wolfsburg con un contratto duraturo".



Quanto vale oggi Hjulmand?

"Il prezzo lo fa il mercato e la squadra che cede in funzione a quello che crede essere il valore del ragazzo. Ha richieste, sarebbe da meravigliarsi se così non fosse. Ora vediamo cosa succederà sul mercato".