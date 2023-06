Il Lecce non ci sta. Dopo la vittoria dello scudetto Primavera, la società giallorossa ha ricevuto delle critiche per aver vinto il campionato giocando con tanti stranieri: "- ha ribattutto Pantaleo Corvino in conferenza stampa - la riforma va fatta per le prime squadre. Non si può far passare il messaggio che abbiamo vinto solo per gli stranieri".- "Non si può cambiare il sistema dicendo che il Lecce vince un titolo italiano con 11 stranieri. La nostra è una società seria, paghiamo con i conti e abbiamo tutto in ordine.. Non sapevate neppure dove giocava la Primavera: oggi dopo due anni ci sono mille/duemila persone. Queste sono le soddisfazioni del Lecce".