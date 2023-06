Durante la conferenza stampa di oggi programmata per fare un punto sul futuro del Lecce, il ds giallorosso Trinchera ha confermato il controriscatto del Milan per Colombo: "Per Colombo il Milan ha esercitato il controriscatto, mentre per Falcone c'è stato solo l'esercizio del riscatto e siamo in attesa. Per Pongracic non abbiamo esercitato il diritto di riscatto, ma abbiamo le idee chiare e faremo le nostre mosse successivamente".



UMTITI - "È stata una genialata del mercato estivo scorso, dove grazie anche ai rapporti che aveva il direttore Corvino con il Barcellona e l'agente del calciatore è andata a buon fine. È un calciatore che dopo questa parentesi è impensabile trattenere".