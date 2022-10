Ilo ha parlato a Piazza Giallorossa tornando sulle polemiche decisioni arbitrali del match contro la Roma: "Non sbaglio se dico che siamo tutti incavolati. C’è chi si sfoga sui social, chi invece come noi deve farsi sentire. I modi per far rumore ci sono e noi preferiamo farlo in silenzio, in modo pacato. Inutile fare fuochi d’artificio, meglio farsi sentire nelle sedi competenti. Non siamo gli ultimi arrivati e quando parliamo nelle giuste sedi, vi assicuro che veniamo ascoltati. Dopo le polemiche contro il Monza, infatti, a Salerno abbiamo visto un ottimo arbitraggio. Poi si va a Roma, contro una squadra con un certo blasone, e lì subentrano tanti altri fattori. Non c’è stato solo l’errore dell’arbitro, ma anche da parte del VAR che ha finito per condizionare tutta la direzione di gara. Il rosso a Hjulmand? Inizialmente Prontera non aveva nemmeno fischiato il fallo. Ma per me l’errore più grave è il mancato fallo di Smalling su Gendrey in occasione dell’1 a 0: il romanista si appoggia sulle spalle del difensore. Qui il VAR è rimasto spento. Per me gli errori più gravi sono quelli del VAR, non dell’arbitro che, dal canto suo, si è fatto condizionare un po’ troppo dalla sala video"."Episodi del genere rischiano di minare l’entusiasmo della piazza, ma chi è come noi non può fermarsi davanti a queste cose. Proprio come stanno facendo i ragazzi sin dalla prima partita, reagendo e seguendo la strada tracciata. Siamo un gruppo nuovo e giovane che ha voglia di lavorare e di crescere: andremo avanti con energia"."Lui è stato preavvertito dal commissario tecnico della Francia in vista degli imminenti mondiali. Umtiti è stato un colpo figlio del mercato delle idee insieme al DS Trinchera. Il suo profilo è stato considerato in virtù di certi aspetti che facevano al caso nostro. Mi ricorda un po’ quando al primo anno di Serie A chiamai Mimmo Di Carlo che aveva deciso di smettere. Lo convinsi a venire lo stesso e nello spogliatoio la sua figura fu fondamentale. Umtiti ha 29 anni, può dare ancora tanto, e anche nello spogliatoio fa e farà tanto".