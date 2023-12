Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa verso la gara contro l'Empoli:



"Da quando è arrivato Andreazzoli hanno migliorato diversi aspetti. Utilizzano un 4-3-3 con esterni stretti e puntano sull'attacco alla profondità. Dobbiamo portare le aggressioni senza allungarci".



KRSTOVIC-PICCOLI - "Roberto avrebbe meritato di giocare dall'inizio anche prima. Krstovic si è ben comportato sotto l'aspetto realizzativo. Coi 5 cambi può far piacere partire dall'inizio ma non è tutto. Piccoli deve continuare a lavorare a prescindere dal tipo di impiego. Nelle prime giornate Krstovic ha realizzato 4 gol ma stiamo continuando a servirlo bene. Non possiamo prescindere dalla fase difensiva, lui fa entrambe le fasi".



KABA - "Oggi ha fatto un allenamento completo, sta migliorando la sua condizione. Valutiamo il minutaggio".



OUDIN-RAFIA - "Sono simili, si ragiona nell'ottica delle coppie. In questo momento Oudin sta avendo numeri importanti anche difensivamente. Rafia ha sempre dimostrato qualità di resistenza nella corsa".



ALMQVIST - "Ha sentito un crampo contro il Bologna. Dagli accertamenti non risultano nuove lesione ma abbiamo deciso in maniera preventiva di farlo lavorare a parte".