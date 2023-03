Pochi minuti al fischio d'inizio del match tra Lecce e Torino. A prendere la parola sulla sponda salentina è Federico Di Francesco, attaccante giallorosso, che traccia un primo bilancio della stagione. "Per ora è stata una buona stagione, ma non è ancora finita. Dovremo cercare di continuare così dando il nostro meglio e arrivando alla salvezza. Quando la squadra va bene e arrivano i risultati è quella la cosa più importante. Il noi è più importante rispetto all'io quindi sarò felice quando il Lecce sarà salvo", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.



Sul match: "Come ogni partita questa è difficile, contro una squadra che fa della fisicità e della qualità le sue armi migliori. Dovremo fare una partita al 120% per portare a casa un risultato positivo, c'è questa volontà anche per riscattare le due sconfitte consecutive. Dovremo mettere in campo tutto, soprattutto contro queste squadre. Il Torino, l'Atalanta e il Verona giocano in maniera simile e bisogna fare una gara di ritmo, di grande corsa, di determinazione. Sarà importante vincere ogni duello, ci siamo preparati per questo".