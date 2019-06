Il Lecce ha piazzato il primo acquisto per la Serie A: si tratta Brayan Vera, terzino sinistro classe '99 preso dal Leones, seconda divisione colombiana. Il giocatore arriverà in serata a Brindisi e passerà la notte a Lecce, dove domattina effettuerà le visite mediche prima della firma sul contratto di quattro anni con opzione per il quinto.



LE CIFRE - Operazione da un milione di euro conclusa grazie all'intermediazione di Silvio Pagliari, sul giocatore c'era anche il Fenerbahçe ma i giallorossi si sono mossi in anticipo: la scintilla è scattata durante la vittoria della Colombia sulla Polonia nella prima giornata del Mondiale Under 20. Corsa e qualità sulla fascia sinistra, ecco il primo rinforzo del Lecce per la nuova stagione.