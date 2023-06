Nonostante le voci di mercato su Cristiano Lucarelli e D'Aversa, Marco Baroni può restare sulla panchina del Lecce in Serie A anche nella prossima stagione.



Intanto dalla Primavera campione d'Italia sarà promosso in prima squadra Dorgu. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista Hjulmand può essere sacrificato sul mercato in uscita. Terminati i prestiti da Barcellona e Bordeaux, sono in partenza pure il difensore Umtiti e il trequartista Oudin.