Partita che mette in palio punti importanti per la salvezza quella del Via del Mare tra Lecce ed Empoli. I padroni di casa hanno 29 punti, uno in più dei toscani, tre in più del Frosinone al momento terzultimo. In tutte le quattro sfide di Serie A tra Lecce ed Empoli in casa dei pugliesi entrambe le squadre sono andate a segno;• Partita: Lecce-Empoli• Data: sabato 13 aprile• Dove: Stadio Via del Mare• Orario: ore 15• Canale TV: DAZN• Streaming: DAZN• Competizione: 32° giornata di Serie A

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Lecce-Empoli, calcio d'inizio alle 15, sarà visibile sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Il Lecce deve fare a meno dello squalificato Krstovic e con ogni probabilità anche di Banda, che non si è allenato per un problema alla caviglia. In attacco Sansone in appoggio a Piccoli. Nicola deve decidere il numero 9: Niang è in vantaggio su Cerri e Destro per fare coppia con Cambiaghi. In difesa più Pezzella di Cacace.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Sansone, Piccoli. All. GottiCaprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola