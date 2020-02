Filippo Falco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Lecce, match vinto dai pugliesi per 2-3.



SULLA GARA - “Questi sono tre punti importantissimi, sapevamo di poter fare bene e siamo stati bravi contro un grande Napoli. Ci sacrifichiamo tutti in avanti, soprattutto quando ci troviamo contro squadre che ci costringono a difenderci. Sono molto contento della prestazione di oggi.”



SUI TIFOSI – “Credo che l’apporto dei nostri tifosi non sia mai mancato, sono sempre venuti in 2-3 mila a sostenerci. Questa vittoria è anche merito loro che ci sostengono sempre. Cerchiamo di portare avanti il progetto del mister, nel quale abbiamo fiducia”.