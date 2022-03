La sosta per gli impegni delle Nazionali permetterà a tutte le squadre professionistiche di tirare il fiato e preparare la volata finale della stagione. Ed in casa Lecce si è deciso anche un premio in caso di promozione in Serie A. Si tratta di un bonus da due milioni di euro da suddividere equamente fra tutti i componenti della prima squadra. Lo riporta PianetaLecce.it.