Lecce e Genoa si dividono la partita e la posta in gioco: un tempo a testa, un punto a testa. Nel primo tempo show di Pandev, che segna un gran gol e si prende un rigore, poi nella ripresa i pugliesi di Liverani rimontano dallo 0-2 con Falco e Tabanelli, con i rossoblù in 9 per le espulsioni di Agudelo e Pandev.