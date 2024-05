Ilha pareggiato 1-1 contro il, nella sfida valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. La formazione giallorossa, dopo esser andata in svantaggio nel primo tempo, è riuscita ad abbattere il muro sardo con la rete diall'84'. Nel post-gara, il tecnicoha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:"Un primo tempo molto spezzettato. Il Cagliari ci ha messo in difficoltà sempre, anche sulle seconde palle. L'espulsione ha indubbiamente condizionato il resto ed il Lecce ha gestito con maturità la situazione senza frenesia. Li abbiamo fatti correre tanto ed abbiamo creato i presupposti per il pareggio".

- "Quanto è importante questo punto? Tantissimo, ma dobbiamo continuare ancora a giocare e fare punti,. La squadra fisicamente sta molto bene ed è anche merito di chi c'era prima di me".- ​"Ho messo Sansone per sfruttare la zona dietro i centrocampisti del Cagliari.. Poi è entrato Almqvist per aumentare il ritmo da quella parte".