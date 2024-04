Lecce, Gotti: ‘Qui per portare a casa il nostro Scudetto e sul gol…’

Ilguadagna 3 punti fondamentali in chiave salvezza, grazie al successo casalingo sull’per 1-0. A decidere la sfida sono stati i due subentrati,, con il primo che ha sfruttato l’assist del secondo. Adesso la squadra salentina è a 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e vede la salvezza. Al termine della gara, l’allenatoreha parlato così nella conferenza stampa post match:- “, a volte succede che hai un pensiero. Venuti doveva darmi esperienza, Pierotti energia in quella zona del campo. Poi succede che entrambi sono protagonisti nel creare la situazione del gol. Pierotti è stato bravo a non essere egoista, ha una fame enorme ma ha avuto la lucidità di servire Sansone, anche lui subentrato”.

- “Ogni allenatore quando subentra cerca di mettere dentro le sue idee. Alcune volte sono grandi cose, altre volte sono piccoli particolari. In queste poche partite sono arrivati punti importanti per tutti noi”.- "Il gol subito è stato uno dei pochi momenti in cui mi sono arrabbiato, perché non siamo stati concentrati. Una partita così è importante da vincere, ma bisogna anche riuscire a non perdere. Era importante mantenere l'attenzione. Le due occasioni dell'Empoli sono arrivate da calcio da fermo, noi però ne abbiamo create parecchie e Caprile è stato bravo a superarsi. Noi”.

– “Vale per tutti, ma soprattutto per le squadre che lottano per la salvezza è importante trovare equilibrio. Ho cercato di raggiungerlo attraverso le mie idee. Siamo qui a festeggiare questi tre punti, anche se il gol lo avevamo preso e l'errore lo avevamo fatto. Non bisogna pensare su quello che fa o non fa l'arbitro, perdendo il focus anche solo per 15 secondi. Questo non dobbiamo permettercelo”.