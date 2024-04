Lecce, Almqvist squalificato dopo il giallo con l'Empoli: quale partita salta e quando torna

Ilaffronta l'Empoli al Via del Mare, in un match importante in ottica salvezza. Verso la fine del primo tempo, esattamente al 3' di recupero,si fa ammonire. Il calciatore svedese del Lecce eraL'intervento in scivolata di Almqvist contro l'Empoli vale un'ammonizione che non permetterà a Luca Gotti di poter contare su di lui nel prossimo turno di campionato. I pugliesi dovranno rinunciare ad Almqvist per la, in programma per

Pontus Almqvist tornerà a disposizione per il match successivo contro il, previsto peral Via del Mare. Per la sfida contro il Sassuolo, Gotti recupererà invece, che ha saltato per squalifica il match contro l'Empoli.