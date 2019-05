Fabio Liverani, allenatore che ha appena guidato il Lecce alla promozione in Serie A, è un nome accostato alla Lazio per l'eventuale dopo-Inzaghi. A tal proposito Mauro Meluso, direttore sportivo del club salentino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Tutto può accadere. Fabio è sincero, limpido, trasparente anche nel rapporto con la squadra. Ci ha raccontato di aver incontrato casualmente la Lazio, in partenza per Torino, all’aereoporto di Fiumicino. Ha ribadito che, se mai ci fosse qualcosa di concreto, avviserebbe il presidente e me. Se mollasse Lecce sarei dispiaciuto, non deluso. Capirei: dinanzi all’occasione della vita, farebbe altre scelte."