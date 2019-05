Juventus, Milan, Siviglia. Sono tante le squadre che, in queste settimane, si sono interessate a Simone Inzaghi. Anche in una stagione meno brillante delle altre, la sua Lazio è riuscita a conquistare un trofeo, la Coppa Italia vinta contro l'Atalanta. E il domino degli allenatori che tra Italia e Spagna sta facendo cambiare tante panchine è pronto a coinvolgere anche il tecnico biancoceleste.



RINNOVO DIFFICILE - La priorità della Lazio è provare a blindare Inzaghi e rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2020, ma i due incontri avuti col presidente Lotito non hanno prodotto segnali che vanno in questa direzione. L'ex attaccante aspetta e riflette, pronto a cogliere al volo le nuove opportunità che si potranno presentare nei prossimi giorni e portano proprio ai bianconeri (anche se, al momento, il preferito resta Maurizio Sarri), ai rossoneri e agli andalusi, guidati sul mercato da Monchi.







TARE VEDE LIVERANI - Per questo motivo, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata e lavora già a una pista alternativa: Fabio Liverani. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, oggi a Roma è andato in scena un incontro tra Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, e l'ex centrocampista, che alla guida del Lecce ha conquistato due promozioni consecutive, portando i pugliesi dalla Serie C alla A. Un primo faccia a faccia, in attesa di capire quale sarà la decisione di Inzaghi. Ma la Lazio inizia a muoversi.