Lecce, infortunio per Sansone: a rischio per l'Udinese

53 minuti fa



Il Lecce è tornato oggi ad allenarsi agli ordini di Luca Gotti presso l’Acaya Golf Resort & SPA in vista della fondamentale sfida di campionato contro l'Udinese che potrebbe già garantire l'aritmetica salvezza e permanenza in Serie A. Oltre a Roberto Piccoli, squalificato, Gotti rischia però di non avere un'altra importantissima pedina offensiva: Nicola Sansone.



Se il gruppo ha svolto l'allenamento insieme all'allenatore, non hanno preso parte alla seduta e hanno svolto un problema personalizzato sia l'attaccante ex-Bologna e Sassuolo che Valentin Gendrey. Per Sansone si tratta di un problema muscolare alla coscia.