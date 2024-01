Lecce: interesse per Lagerbielke del Celtic, Venuti in uscita. Suggestione Romero e Dilrosun sugli esterni offensivi, movimenti anche a centrocampo

Stefano Gennari

Il girone di andata del Lecce termina con 21 punti e soprattutto con un margine di sette sul terzultimo posto, ossia il primo che porta alla retrocessione. Per il girone di ritorno, i giallorossi potrebbero fare alcune operazioni di mercato che andrebbero a puntellare i reparti in attesa di occasioni o eventuali uscite.



La prima necessità per cui si muove il duo Corvino-Trinchera è in difesa dove, l’eventuale infortunio di Pongracic, avrebbe comportato l’abbassamento in difesa di Blin denotando una mancanza numerica nel reparto, viste le assenze di Touba in Coppa d’Africa e di Dermaku infortunato per il resto della stagione. La società giallorossa ha messo gli occhi su Gustaf Lagerbielke, difensore svedese di 23 anni attualmente al Celtic, il quale ha anche disputato due partite in Champions League in questa stagione ma che potrebbe rientrare tra i giocatori sacrificati in prestito visti i numerosi giocatori nel reparto degli scozzesi. La possibilità di acquistarlo a titolo temporaneo favorisce le condizioni economiche dei giallorossi ma che dovranno guardarsi da un possibile interesse del Genoa che ha ceduto Dragusin e potrebbe avere maggiore forza economica.



Restando in tema difesa, ci potrebbe essere bisogno di un vice Gendrey visti i diversi interessamenti per Lorenzo Venuti da parte di club di A e di B: Cagliari, Verona e Salernitana nel primo caso, Cremonese e Palermo per la cadetteria. Il 28enne di Montevarchi era tornato a Lecce a parametro zero ma potrebbe valutare queste offerte per giocare con maggiore continuità. Una eventuale uscita del terzino ex Fiorentina farebbe riaffacciare sul mercato la società giallorossa in ottica terzino destro.



Il Lecce si muove soprattutto dal centrocampo in su, soprattutto dopo l’uscita temporanea di Giacomo Faticanti, prospetto classe 2004 acquistato dalla Roma la scorsa estate e appena girato in prestito alla Ternana sino al termine della stagione. Operazione che potrebbe essere legata ad una mossa verso il Salento di un nuovo centrocampista. Il primo nome sul taccuino è quello di Bartosz Slisz, centrocampista del Legia Varsavia protagonista nella vittoria dello Scudetto, che è anche nel giro della Nazionale polacca. Al momento, il Legia chiede una somma elevata per il Lecce, considerando che il polacco è in scadenza ma il suo club potrebbe comunque preferire perderlo a zero il prossimo giugno per utilizzarlo negli impegni europei che lo attendono. Viste le difficili condizioni economiche, Corvino e Trinchera potrebbero virare in Francia, precisamente verso il Quevilly-Rouen (squadra di Ligue 2) per chiudere l’acquisto di Balthazar Pierret, centrocampista classe 2000, anche lui in scadenza contrattuale che, se non dovesse arrivare a gennaio, verrebbe blindato per giugno.



Suggestioni importanti anche in zona offensiva dove mancherà il più in forma, Lameck Banda, attualmente con la propria Nazionale in Coppa d’Africa. Il primo nome accostato è quello di Javairo Dilrosun, ala offensiva del Feyenoord che nella scorsa stagione ha chiuso con cinque gol e cinque assist, mentre in questa ha avuto un minutaggio inferiore con appena cinque partite in Eredivisie e un solo assist. Il classe ’98 potrebbe trovare più spazio in giallorosso arrivando in prestito ma la mancanza di alternative degli olandesi su quella corsia ha frenato la trattativa. In attesa di sviluppi, il nome nuovo arriva dalla Serie A e dal Milan che è quello di Luka Romero che potrebbe essere acquistato con la stessa formula di Colombo che vede il prestito con diritto di riscatto ed eventuale contro-riscatto in favore dei rossoneri. Infatti, a detta di Sticchi Damiani, il Lecce punta ad avere giocatori di proprietà o comunque con possibilità di riscatto e il milanista potrebbe rientrare in quest’ottica.