Milan, contatto Romero-Como: sorpasso al Lecce per la cessione

ET e DL

Il Milan sta valutando attentamente il futuro di Luka Romero. L'attaccante argentino classe 2004, uno dei più giovani esordienti di sempre nei top 5 campionati d'europa (in Liga con il Mallorca) è oggi un corpo estraneo nella rosa a disposizione di Stefano Pioli che lo ha impiegato in stagione soltanto in 5 partite fra campionato e Coppa Italia per un totale di soli 156 minuti.



SORPASSO COMO AL LECCE - Poco, troppo poco rispetto alle aspettative del ragazzo e della squadra mercato rossonera che ora sta ascoltando le proposte che stanno arrivando per lui per questa sessione di mercato. E dopo un sondaggio concreto del Lecce, che però lo ha chiesto o a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto senza opzioni di recompra, è oggi un altro il club più avanti per lui ed è il Como.



CONTATTO CON FABREGAS - Il Milan, infatti, non vorrebbe perdere il controllo del cartellino del giocatore e, in questo senso, l'ipotesi di un prestito secco come quello proposto dal club lariano, è visto dai rossoneri come estremamente vantaggioso per tutti. Il giocatore, che inizialmente, era titubante all'idea di scendere di categoria, ha avuto contatto diretto con Cesc Fabregas estremamente postivo e nelle prossime ore l'affare potrebbe concretizzarsi.