è l'anticipo delle 18 del sabato della 12esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi offriràdegli episodi arbitrali più discussi della gara.CHIFFIMONDIN – AFFATATOIV: MARCHETTIVAR: FABBRIAVAR: DEL GIOVANECartellino giallo per Miretti che entra con piede a martello su Oudin. Chiffi estrae soltanto il giallo, ma la protesta dei giocatori del Lecce spingeva per un rosso che ci poteva stare.Giusto il giallo a Cuadrado che stecca da dietro Strefezza in una zona centrale del campo.McKennie chiede un rigore per un contrasto in area di rigore. Chiffi inverte il fischio e dà fallo in attacco al bianconeroGiallo anche a Milik che entra in scivolata e a forbice su Gonzalez. Giusto anche qui il giallo.