: poco da fare sul gol sotto l’incrocio, nelle altre circostanze interviene bene.: tanta corsa che lo ha portato in sovrapposizione creando superiorità numerica, limita anche Kostic il più possibile.: uno dei migliori nel primo tempo con tanti interventi, in difficoltà nella ripresa con errori che potevano costare caro.: onnipresente sui palloni vaganti in area.: si disimpegna discretamente in fase difensiva, spinge davvero poco.: porta ordine a centrocampo con la sua capacità di palleggio (dal 15’ s.t.: il suo ingresso non porta alcuna miglioria).: tanti interventi importanti nel primo tempo e qualche buon fraseggio, il suo impegno sbatte contro il palo negli ultimi minuti.: qualche errore tecnico che lo porta a perdere qualche pallone di troppo. Chiude troppo tardi sul tiro di Fagioli (dal 42’ s.t.).: le migliori giocate arrivano dai suoi piedi, meno assistito però da chi gioca più avanti (dal 37’ s.t.).: deve lottare praticamente da solo e troppo spesso si lancia da solo sperando di bruciare il diretto avversario, troppo difficile (dal 37’ s.t.).: partita attenta, fa il compitino senza incidere (dal 15’ s.t.: servito poco, qualche fiammate senza produrre nulla).: primo tempo attento e incoraggiante in cui i suoi rischiano poco e danno l’idea di poter creare qualche occasione, ottimismo però rimandato alla ripresa. Nella seconda frazione, però, la squadra è completamente succube del possesso palla della Juventus e si preoccupa solo di stare dietro la linea della palla. Salta anche il piano di ripartire in contropiede dato che Ceesay è isolato e deve fare da solo con Strefezza che predica nel deserto. Il Lecce è tutto nel palo di Hjulmand arrivato troppo tardi, tra l’altro in seguito ad un calcio piazzato. Troppo sterile per pungere davvero.parate vere e proprie non è chiamato a farnenon salta più l'uomo, alto o basso è sempre lo stesso copione, capitano per l'occasione è comunque uno dei pochi a esserci sempre e comunque.stilisticamente non è un esempio, ma ha voglia e cattiveria, in questo momento sono qualità che alla Juve servono tremendamente.gioca quasi da libero, un ruolo nelle sue corde.: stringe i denti, questa volta fa il suo.non ne ha più, dura un tempo che gioca con il freno a mano tirato in una posizione leggermente diversa dal solito (1' stalla fine Allegri arriva a schierare pure lui, che peggio degli altri non fa e anzi gliela risolve con una magia): prova a dare sostanza a una squadra che sostanza non ne ha.forse non è concreto, ma gioca con personalità e salta l'uomo, merce rara (39' st).crea e distrugge, distrugge e rimedia, ha giocato peggio di altre volte. Ma quel talento di cercare sempre la giocata vincente, anche se non riesce, lo rende un giocatore vero (17' stsolo il fatto di affiancare Milik rende la Juve più pericolosa, però sbaglia quasi tutto).una di quelle volte in cui finisce per giocare a muretto con il dirimpettatio (27' st: tocca un pallone e si trasforma nell'assist per Fagioli, che comunque fa tutto lui. Ha energia e coraggio, Allegri dovrebbe tenerlo in considerazione anche dopo l'emergenza).solo, troppo solo, se la gioca con esperienza in una gara complicatissima per lui.All.praticamente costretto a lanciare i giovani e le ultime scelte, sono la sua salvezza. Il palo di Hjulmand salva il risultato, per stavolta va bene così.