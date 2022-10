Dopo l'eliminazione in Champions League, la Juventus si riaffaccia sul campionato e affronta il Lecce al via del Mare, sabato alle 18 (diretta su Dazn). Allegri è pronto a dare spazio a Milik e Kean davanti, mentre sulle fasce dovrebbe esserci ancora una maglia da titolare per Kostic e Cuadrado. Baroni punta sul solito Ceesay davanti, affiancato da Oudin e Strefezza. Di seguito le probabili formazioni:



LE PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin. All. Baroni



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri