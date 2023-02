perché rappresentano il futuro del club e, di conseguenza, c'è chi sceglie di investire quasi più nel proprio settore giovanile che non nella prima squadra. È ilche con la suasta volando in vetta al campionato e che di settimana in settimana si gioca il primo posto con Juventus Roma e Torino. Una strategia chiara quella approvata dae portata avanti dache nel corso degli ultimi anni, grazie ad un attentosi è assicurato talenti dal sicuro valore futuro guidati in panchina daun allenatore comeche ha vinto tanto in carriera a livello giovanile fra Roma e Torino (1 campionato Under 17, 1 Supercoppa Under 17, 1 Coppa Italia Primavera e 1 Supercoppa Primavera). L'ultimo anno di Torino, complice un gruppo mal assortito, ha portato all'esonero, ma le sue qualità di grande "formatore" di talenti e un'idea di calcio improntata su un gioco offensivo (4-2-3-1 o 4-3-3 i moduli preferiti) convincono il Lecce a puntare su di lui.L'anima italiana di un gruppo eterogeneo che però può contare soltanto in altri 5 giovani talenti italiani di cui, purtroppo per le nostre selezioni, nessuno titolare. Nell'ultima giornata, vinta 2-1 contro la Sampdoria sono stati 0 gli italiani impiegati in campo fra titolari e sostituti. Eppure il gruppo funziona, compattato attorno a talenti già pronti per il salto in prima squadra. Spiccano i centrocampisti(capitano), regista classe 2004 pescato in Romania, e, mezzala classe 2003 da 9 gol e 4 assit preso dagli svizzeri dello Young Boys., centrocampista ceco classe 2004 preso dallo Slavia Praga è già in prima squadra, mentre l'ala destra mancina classe 2004 danese(5 gol e 3 assist) potrebbe rappresentare un craque per la prossima stagione.