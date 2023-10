L'agente di Valentin Gendrey ha parlato del suo assistito in un'intervista a PianetaLecce, svelando un retroscena legato al mercato estivo. Il terzino francese del Lecce era infatti stato cercato dal Sassuolo in estate, ma poi la squadra di Alessio Dionisi ha scelto di virare su Pedersen.



LE PAROLE DELL'AGENTE - "Varie squadre si sono informate. Alla fine le squadre importanti che lo hanno cercato in Francia non erano pronte a spendere molti soldi. Abbiamo un contatto diretto col Lecce. In Italia c'era il Sassuolo, che alla fine ha preso Pedersen - ha spiegato il procuratore -. C'erano situazioni in Francia, Germania ed Inghilterra. Il ragazzo è arrivato tranquillo e sta crescendo: speriamo continui così. La nostra nazionale ha come terzini destri due centrali. Ce la può fare”.